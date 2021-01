Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencilere destek sözü

Darıca Belediyesi üniversite hazırlık kurslarında yüz yüze eğitim yeniden başlarken Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti.

Darıca Belediyesi üniversite hazırlık kurslarında yüz yüze eğitim yeniden başlarken Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi. Sınıfları tek tek ziyaret eden ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim başladı. Darıca Belediyesi üniversite hazırlık kurslarımız da tekrar başladı. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Darıca Belediyesi olarak ve belediye başkanı bir abiniz olarak eğitim hayatınız, kariyeriniz boyunca her zaman yanınızda olmaya gayret edeceğiz. Sizler yeter ki eğitim konusunda çok çalışın. Bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Derdimiz sadece gençlerin yanında olmak. Ülkemizin ve bizlerin size ihtiyacımız var. Geleceğimizin teminatı olan sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız” diye konuştu.