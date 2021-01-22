Başkan Muzaffer Bıyık, Cumhur İttifakı’na çalışmalarını anlattı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhur İttifakı’nın üyeleri olan AK Parti ve MHP teşkilatlarına 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Darıca için çalıştıklarını söyledi.

Adnan Menderes Kültür Merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Kocaeli İl başkan Yardımcısı Engin Güzel, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanları katıldı. Darıca için daha fazlasını yapmak için canla başla çalışacaklarını ifade eden Başkan Bıyık, eğitimden spora, kültür sanattan yatırımlara ve altyapıdan üstyapıya kadar 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Aynı zamanda 2021 yılında yapılması planlanan yatırımlar hakkında da sunum yaptı.

"Hak ettiği yere taşıyacağız"

Darıca’nın daha yaşanabilir bir ilçe olması için çalışacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "2020 yılında bir yandan pandemi süreciyle mücadele ederken bir yandan da vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalıştık. Gerek Darıca Belediyesi olarak bizler ve gerekse de hem Büyükşehir Belediyemiz, hem de hükümetimiz olarak ilçemize önemli eserler kazandırdık. Darıca’yı hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağımızdan ve verdiğimiz sözleri yerine getireceğimizden kuşkunuz olmasın" diye konuştu.