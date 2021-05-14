Başkan Kocaman’dan sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ramazan Bayramı’nda da salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Başkan Kocaman, İlçe Sağlık Müdürlüğü binasını ziyaret ederek, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan başta olmak üzere salgın sürecinde büyük bir özveriyle görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Kocaman, daha sonra Kartepe Belediyesi hizmet binasına geçti. Burada görevi 7/24 görevlerinin başında çağrı merkezinde ve sahada görev alan Alo Evlat Sağlık Kulübü personelinin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Mustafa Kocaman "Ramazan Bayramı’nın 1. gününde Kartepe’mizin Sağlığı ve Hizmeti için mesai mefhumu gözetmeden çalışan sağlık çalışanlarımıza ve belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.