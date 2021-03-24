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Başkan Kocaman Yaşlılar Haftasını unutmadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Yaşlılar Haftası münasebetiyle ilçenin çınarlarını ziyaret etti.

KOCAELİ 24.03.2021, 10:00
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Başkan Kocaman Yaşlılar Haftasını unutmadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Yaşlılar Haftası münasebetiyle ilçenin çınarlarını ziyaret etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Yaşlılar Haftası’nda ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Başkan Kocaman bu kapsamda beraberinde heyet ile Köseköy Mahallesi’nde ikamet eden Emine Aydınlı, Emekevler Mahallesi’nde ikamet eden Güllüzar Dursunlar ve Uzunbey Mahallesi’nde ikamet eden Server Pınar’ı ziyaret ederek taleplerini dinledi. Ziyaretteki sohbetinde Kocaman, “Rabbim büyüklerimizin hepsine sağlık sıhhat versin onları başımızdan eksik etmesin inşallah. Sizin hayır dualarınız en büyük gücümüz” dedi

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren ilçenin çınarları, “Allah razı olsun sizlerden, arayanlarınız soranlarınız hiç eksik olmasın. Rabbim işlerinizde muvaffak eylesin” diyerek teşekkür ettiler.
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