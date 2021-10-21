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Başkan Kocaman, Van’dan gelen öğrencileri ağırladı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Anadolu’yuz" projesi kapsamında Van’dan Kartepe’ye gelen öğrencileri misafir etti.

KOCAELİ 21.10.2021, 09:42
Başkan Kocaman, Van’dan gelen öğrencileri ağırladı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Anadolu’yuz" projesi kapsamında Van’dan Kartepe’ye gelen öğrencileri misafir etti.

Öğrencilerin daha önce hiç gitmedikleri şehirlerde farklı kültürleri, tarihi ve doğal güzellikleri görüp tanıması, sosyal barışa, kardeşlik ve huzura katkı sunulması amacıyla başlatılan "Biz Anadolu’yuz" projesi kapsamında Van’dan öğrenciler Kartepe’ye geldi. Öğrencileri Antikkapı Sosyal Tesislerinde misafir eden Başkan Mustafa Kocaman, Van’dan gelen öğrencilere Kartepe’yi anlattı. Kocaman, "Gençlerimiz "Biz Anadolu’yuz" dediler, yeni anılar biriktirmek için kilometrelerce öteden Kartepe’mize geldiler" dedi.

Ormanya başta olmak üzere Kartepe’nin bir çok yerini ziyaret eden gençler, bol bol hatıra fotoğraf çekerek birbirinden güzel anılar biriktirdi.

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