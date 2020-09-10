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Başkan Kocaman, sosyal medyadan kendisini çaya davet eden taksicileri kırmadı

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN, KARTEPE MAŞUKİYE MERKEZ TAKSİ DURAĞINDA ÇALIŞAN TAKSİCİ ESNAFININ SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI ÇAY DAVETİNİ KABUL EDEREK DURAĞI ZİYARET ETTİ.

KOCAELİ 10.09.2020, 11:52
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Başkan Kocaman, sosyal medyadan kendisini çaya davet eden taksicileri kırmadı

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, Kartepe Maşukiye Merkez Taksi durağında çalışan taksici esnafının sosyal medyadan yaptığı çay davetini kabul ederek durağı ziyaret etti.

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, Kartepe Maşukiye Merkez Taksi Durağında çalışan şoförlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çay davetine icabet etti. Taksi durağını ziyaret eden Başkan Kocaman, burada taksicilerle istişarede bulunurken istek ve talepleri dinledi.

Kocaeli’de turizmin merkezinin Kartepe olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, “Ulaşım alanında hizmet veren esnaflarımızın turizme hem büyük katkıları var hem de sorumlulukları var. Özellikle ilçemize hafta sonu gelen turistlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde istedikleri yerlere ulaşmaları çok önemlidir. İlçemizi dışarıdan gelerek ziyaret eden misafirlerimiz ilçemiz hakkında bir çok şeyi sizden öğrenebilirler. İlçemizin imajı ve tanıtımı açısından önemli bir sorumluluk bu. Tüm esnaflarımızın turistlerimizin en güzel şekilde ağırlandığından eminim. Malum zor bir dönemden geçiyoruz. El birliği ile bu süreci de atlattıktan sonra hep birlikte kaldığımız yerden vites yükselteceğiz inşallah. Her zaman istişarede bulunalım. Hayırlı, bereketli mesailer dilerim” dedi.

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