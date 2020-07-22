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Başkan Kocaman semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu
KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN, SALI PAZARI’NDA ESNAF VE HEMŞEHRİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK EVİNİN İHTİYAÇLARI İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTI.
KOCAELİ 22.07.2020, 11:26
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Salı Pazarı’nda esnaf ve hemşehrileriyle bir araya geldi.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı’nda esnaf ve hemşehrileriyle bir araya geldi. Esnaflara hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Kocaman, hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinledi. Belediye Başkanı Kocaman’a belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri eşlik etti. Kartepelilerin güvenin boşa çıkarmamak için çalıştıklarını belirten Kocaman, “Sağolsunlar, hemşehrilerimizin hayır duaları hiç eksik olmuyor, bunun bilincinde olarak her anımızı Kartepemiz için çalışarak harcıyoruz” dedi.
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