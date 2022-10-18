Başkan Kocaman: "Şeftali ve nektarin ekiminde çok ciddi artış oldu"

KOÜ Ziraat Fakültesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemizde tarıma gönül vermiş, çok başarılı çiftçi hemşehrilerim var. Kartepe’mizde arazi sorunumuz yoktur. Şeftali ve nektarin ekiminde çok ciddi artış oldu. Hem ekonomik olarak kazandırmasının yanı sıra bakımının da kolay olmasından dolayı tercih ediliyor. Belediye olarak imkanlarımız doğrultusunda çiftçimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi’nde bulunan Ziraat Fakültesi’nde tarım istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Kan, Kartepe Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türker ve akademisyenler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Kocaman, "İnsanlık tarihimizin en eski mesleklerinden biri olan tarımın Kartepe’mizde sürdürülebilirliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. İlçemizde tarıma gönül vermiş, çok başarılı çiftçi hemşehrilerim var. Kartepe’mizde arazi sorunumuz yoktur. Şeftali ve nektarin ekiminde çok ciddi artış oldu. Hem ekonomik olarak kazandırmasının yanı sıra bakımının da kolay olmasından dolayı tercih ediliyor. Belediye olarak imkanlarımız doğrultusunda çiftçimizin her zaman yanında olacağız. Hocalarımızın emeklerine teşekkür ediyorum. Kartepe tarımını kalkındıracak, evlatlarımızın geleceğine miras bırakacağımız her türlü rantabl projeye desteğe hazırız. Doğru proje, doğru zaman ve doğru ekiple, güç birliği yaparak Kartepe’nin tarımdaki cirosunu arttırabiliriz" dedi.

"Atıl arazilerin üretime kazandırılması önemlidir"

Atıl durumda olan arazilerin bulunduğunu söyleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Kan, "Üretim yapan çiftçilerimizin yanı sıra atıl durumda olan arazilerimizde var. Atıl arazilerin üretime kazandırılması önemlidir. Kivi, yeşil erik, ceviz ve cennet meyvesi üretimleri için harekete geçeceğiz. Maşukiye, Derbent, Şirinsulhiye, Balaban, Nusretiye’de çiftçilerimiz üretime geçtiğinde satış kaygısı olmayacaktır" diye konuştu.

"2 bin 300 kayıtlı çiftçi var"

Kartepe Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türker ise ilçede 2 bin 300 çiftçi kaydı bulunduğunu kaydederek, "Kiralama yöntemiyle çiftçilik yapan üreticilerimiz de var. Ortak akıl ve işbirliği ile tarımda kalkınma hedeflerimizi belirleyerek, Kartepe tarımında arzu ettiğimiz ivmeyi sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.