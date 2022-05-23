Başkan Kocaman, koltuğunu özel bireye devretti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, koltuğunu yarım günlüğüne Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan Dünya Güzeli Süslü isimli özel bireye devretti.

Kartepe Belediyesi’nde özel bireyler için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri koltuklarını özel bireylere devretti. Başkanlık koltuğunu Köseköy Gençlik Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan Dünya Güzeli Süslü’ye devreden Başkan Kocaman, "Engelli kardeşlerimiz bizler için her zaman özeldir. Bugün belediye başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle birlikte görevlerimizi kısa bir sürede olsa engelli kardeşlerimize devrettik. Bu sayede bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

Kartepe Belediye Başkanlığı görevini devralan Süslü’nün ilk misafirleri Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe ve yönetim kurulu üyeleri oldu. Ziyarette Dernek Başkanı Öçbe, "Yeni başkanımızı tebrik etmeye geldik. Bu ziyarette başarılar dilerken isteklerimizi de dile getireceğiz. Sağ olsun bizleri çok sıcak karşıladı. İnşallah kendisi için de hayırlı olur" diye konuştu.

Özel bireylerin sabah başlayan mesaileri öğle saatine kadar devam etti.