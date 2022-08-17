Başkan Kocaman: "Her bir yatırım Kartepe’mizin değerine değer katmaktadır"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Tüm hizmetlerimizi en hızlı ve çözüm odaklı olarak entegre ediyoruz. Yerel yönetimler olarak, üstyapı hizmetlerimiz bunun en önemli ve ilk adımıdır. Her bir yatırım Kartepe’mizin değerine değer katmaktadır" dedi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Acısu Mahallesi’nde 145 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki Uzman Caddesi’ne 174 bin 640 ton, 120 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki Cengiz Sokağa 126 bin 30 ton, Acısu Mahallesi’ne bağlı Tepetarla da 760 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki Otoban Caddesi’ne 755 bin 758 ton, 220 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde Kozanlı Sokağa 263 bin 472 ton binder asfalt serimi yapıldı.

"Değerine değer katıyor"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Acısu Mahallesi’nde yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek, son durumla ilgili bilgi aldı. İnceleme sonrasında açıklama yapan Kocaman, “Kartepe’miz, her gün gelişme ve büyüme kaydediyor. Bu gelişimin sağlıklı ve modern kentleşmeye uygun olarak gerçekleşmesi için tüm hizmetlerimizi en hızlı ve çözüm odaklı olarak entegre ediyoruz. Yerel yönetimler olarak, üstyapı hizmetlerimiz bunun en önemli ve ilk adımıdır. Her bir yatırım Kartepe’mizin değerine değer katmaktadır" dedi.