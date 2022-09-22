Başkan Kocaman gençlerle paintball oynadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gençlerin büyük ilgi gösterdiği paintball etkinliğine katıldı.

Kartepe Paintball Sahası’nda düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Mustafa Kocaman, yeteneklerini gösterdi. Gençlerle paintball oynayan Kocaman, kıyasıya mücadele sonrasında gençlerle sohbet etti.

Etkinlik sonrasında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe’mizin spor turizmi etkinliklerinden biri olan paintballı duyurmak, gençlerimizle bir araya gelmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Geleceğimiz olan gençlerimize yönelik bir çok etkinlik düzenliyoruz. Gençlerimizin bu etkinliklere katılmaları bizleri memnun etmektedir. Yaptığımız her yatırım geleceğimiz olan gençlerimiz içindir. İlçemizin ve ülkemizin teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.