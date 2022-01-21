Başkan Kocaman, gençlerin kar keyfine katıldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gençlerin karda kızak keyfine katıldı.

Beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte Kartepe beyaza bürünürken, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da gençlerle karda kızak keyfinde bir araya geldi. Kartpostal görüntülerin ortaya çıktığı kış mevsiminde gençlerin her daim eğlence araçlarından olan karda kızak keyfine katılan Başkan Kocaman’a, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz da eşlik etti. Başkan Kocaman, daha sonra gençlerle sucuk ekmek yerken, çay keyfiyle de sohbet gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Gençlerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Kocaman, "Bu akşam gençlerle çok eğlendik. Hep diyorum ya; "Kartepe’de genç olmak bir başka" diye. Gençlerimiz merak etmesin, bu serüven böyle devam edecek. Gençlerin enerjisi bir harika. Kendi çocukluk, gençlik dönemlerime geri döndüm. Onlar için ne kadar çalışsak azdır" dedi.