Başkan Kocaman, emekli personele teşekkür etti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, emekli personelleri misafir ederek, hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi bünyesinde çalışarak emekli olan personeli misafir etti. Başkan Kocaman’ın ev sahipliğinde Kartepe Belediyesi Kahvaltı Evi’nde düzenlenen programa belediye başkan yardımcıları Orhan Akyüz, Murat Balaban, Mehmet Filiz, Kartepe A.Ş. Genel Müdürü Zafer Arat ve birim müdürleri katıldı. Personele teşekkürlerini sunan Kocaman, "Uzun süre belediyemizde çalışarak halkımıza hizmet veren arkadaşlarımızla bir araya geldik. Hepimizin ortak derdi ilçemize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmektir. Göreve geldiğimiz günden itibaren sizlerle birlikte çalışarak ilçemize ve halkımıza önemli hizmetler sunduk. Bizden yana hakkımız varsa helal olsun. Belediyemizdeki emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda hepinize ailenizle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum. İnşallah bundan böyle bu birlik ve beraberliğinizi sürdürmenizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.