Başkan Kocaman ekiplerin başında

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sahada çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, ilçenin genel durumunu gözlemledi. Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Tüm hemşerilerimiz tedbirlere ve kurallara uyuyorlar, sağ olsunlar. Kartepemizde devam eden çalışmalarımızı takip ediyoruz” dedi.

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinin birçok noktasında çalışmalar devam etti. Arslanbey Kabristanlığı namaz kılınan alana beton atıldı. Ataevler Pazar yerinin girişinde düzenleme, Emekevler Mahallesi’nde asfalt yama, Maşukiye Gardenya Sokak beton yol ve TCDD tarafından yapımına devam edilen köprü çalışmalarını Belediye Başkanı Kocaman yerinde inceledi. Çalışmalara aralıksız devam ediyoruz diyen Başkan Kocaman “Covid-19 tedbirleri ilçemiz genelinde taviz verilmeden uygulanmaktadır. Ekiplerimiz hafta sonu kısıtlamasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kısa sürede yapılması gereken çalışmalar tamamlanıyor. Hemşerilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda önceliklerimizi belirliyoruz. Bu sıkıntılı süreci hep birlikte aşacağız. Hemşerilerimiz belirlenen kurallara riayet ediyorlar” diye konuştu.