Başkan Kocaman, devam eden çalışmaları inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bürokratlarından bilgi aldı.

Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapımı devam eden Kent Meydanı Cami- kütüphane, Arslanbey’de yapılan sundurma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak olan otopark çalışmalarını takip ediyor. Kent Meydanı yapım çalışmaları Kocaeli ve Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından hızla devam ederken, Kartepe Kent Meydanı Caminin yapımına da devam ediliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi aldı.

Kent meydanı cami

Kartepe Kent Meydanı Camii bodrum katı, zemin katı, mahfil katı olmak üzere üç kattan oluşacak. Toplam ibadet alanı 2 bin 265 metrekare olarak planlandı. Zemin katta ibadet alanı bin 375 metrekare, son cemaat alanı 325 metrekare ve mahfil katı 565 metrakre olacak. Camide aynı anda 3 bin 235 kişi ibadet edebilecek.

Kütüphane

Kartepe Kent Meydanı Kütüphanesi 775 metrekare olarak planlandı. Kütüphane içerisinde kafeterya, çocuk oyun alanları, internet - bilgisayar salonu, gazete ve dergi okuma salonu, çalışma odaları, sesli kütüphane ve idari alanlar yer alacak.

Otopark yapımı başladı

Kent Meydanı Otopark çalışmaları da başlıyor. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden gelen ekip ile birlikte otopark yapılacak alanda incelemede bulundu. Hazırlıkların tamamlanması ile çalışmalara başlanacak. Yapılacak olan açık otoparkın 500 araçlık olması planlanıyor.

Yeni muhtarlık binası

Başkan Mustafa Kocaman, Arslanbey Kabristanlığı önünde yapılan sundurma çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kocaman daha sonra Ataevler Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni muhtarlık binasını inceledi.