Başkan Kocaman çiftleri yalnız bırakmadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, düğün ve nikah cemiyetlerine katılarak vatandaşların mutluluğuna ortak oldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, vatandaşların cemiyetlerine katılıyor. Vatandaşların davetini geri çevirmeyen Kocaman, bu çerçevede bazı çiftlerin nikahını kıydı, bazılarının düğün cemiyetine katıldı. Çiftleri tebrik eden Başkan Kocaman, çeşitli hediyeler takdim etti.