banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Benzin ve motorine bir zam daha
Benzin ve motorine bir zam daha
2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!
2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!
İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü
İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü

Başkan Kocaman çiftleri yalnız bırakmadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, düğün ve nikah cemiyetlerine katılarak vatandaşların mutluluğuna ortak oldu.

KOCAELİ 01.06.2022, 09:46
Başkan Kocaman çiftleri yalnız bırakmadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, düğün ve nikah cemiyetlerine katılarak vatandaşların mutluluğuna ortak oldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, vatandaşların cemiyetlerine katılıyor. Vatandaşların davetini geri çevirmeyen Kocaman, bu çerçevede bazı çiftlerin nikahını kıydı, bazılarının düğün cemiyetine katıldı. Çiftleri tebrik eden Başkan Kocaman, çeşitli hediyeler takdim etti.

Yorumlar (0)
26°
açık