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Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

KOCAELİ 13.04.2021, 09:24
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Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yapımına devam edilen Sarımeşe Bağdat Caddesi’nde bu hafta sonu inceleme yapan Mustafa Kocaman, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. 1200 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde Sarımeşe Bağdat Caddesi’nde yapılan üst yapı çalışmaları sonrasında asfalt serimine başlanacak. Kocaman, "Büyükşehir belediyemiz ile birlikte ekiplerimiz, iş planına göre sokağa çıkma kısıtlamalarında da çalışıyorlar. Üst yapıda ki ihtiyaçlarımız ve revizyonlarımız hız bir şekilde tamamlanıyor. Pandemi sürecine uygun kurallar ve planlar ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
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