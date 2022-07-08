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Başkan Kocaman, belediye personeli ile bayramlaştı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye personeli ile bayramlaştı.

KOCAELİ 08.07.2022, 12:26
Başkan Kocaman, belediye personeli ile bayramlaştı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye personeli ile bayramlaştı.

Mustafa Kocaman, belediye hizmet binasında görev yapan personel ile Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine hayırlı bayramlar dileğinde bulundu. Kocaman, "Kurban Bayramı öncesinde sizlere ve ailelerinize mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum. Kurban Bayramı inşallah dünyada insanların yaşadıkları sıkıntıların geride kaldığı bir bayram olur. Rabbim, düzenimizi, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Hayırlı bayramlar" dedi.

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