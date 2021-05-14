Başkan Kocaman, bayramda Kartepe’nin büyüklerini unutmadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ramazan Bayramı’nda Kartepe’nin yalnız yaşayan büyüklerini unutmadı.

Tam kapanma sürecinde idrak edilen Ramazan Bayramı’nda, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe sınırları içerisinde Kartepeli yaşlıları unutmadı. Salgın tedbirlerine uygun olarak gerçekleşen ziyaretlerde Belediye Başkanı Kocaman, büyüklerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Kocaman, daha sonra Alo Evlat Sağlık Kulübünün bayram ziyaretlerine eşlik etti. Kartepeli büyüklerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Sevdiklerimizden uzak ve Kudüs’teki Müslüman kardeşlerimizin yüreğimizi yakan acısıyla buruk bir şekilde geçirdiğimiz bu yılki Ramazan Bayramı’mızda değerli büyüklerimizi ziyaret ederek onları yalnız bırakmadık ve hayır dualarını aldık, Kudüs için duaya davet ettik. Allah büyüklerimizi ve onların dualarını başımızdan eksik etmesin. Rabbim Kudüs’teki zulmü gerçekleştirenleri, destek olanları kahrı perişan eylesin inşallah” dedi.