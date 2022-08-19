Başkan Kocaman: "Ataevler Mahallesi’nin çehresi değişecek"

Ataevler Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde gören Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çalışmaları sona erdiğinde mahallemizin çehresi değişecek, daha da güzelleşecek" dedi.

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından Ataevler Mahallesi’nde 400 metre uzunluğunda yürüyüş yolu ve çocuk oyun alanı yapılıyor. Oturma gruplarının montajının tamamlanması sonrasında çevre düzenlemesi ile Ataevler Mahallesi otoyol kenarı daha modern bir görünüme kavuşacak. Ekipler, Dumlupınar Cami çevresinde dekoratif duvar çalışmalarına da hızla devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman,"Ataevler Mahallesi otoyol kenarında yapılan çalışmalarda yürüyüş yolu ve çocuk oyun alanları, Dumlupınar Camii çevre düzenlemeleri bitme noktasına geldi. Çalışmaları sona erdiğinde mahallemizin çehresi değişecek, daha da güzelleşecek. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.