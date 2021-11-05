Başkan Kocaman, Arslanbey MYO’da gençlerle buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Arslanbey Meslek Yüksek Okulu öğrencilerini ziyaret etti.

Başkan Kocaman, öğrencilerle konferans salonunda bir araya geldi. Pandemi sebebiyle zor süreçlerden geçildiğini kaydeden Kocaman, "Okullarınızdan uzak kaldınız ama yeniden birlikte olabilmenin mutluluğunu hissediyorum" dedi.

Kartepe’nin doğal güzelliklerini de anlatan Kocaman, "İlçe kültürünün yerleşmesi için her geçen gün yatırımlarımızı genişletiyoruz. Yurt konusunda Allah’a şükür bir sorun yaşanmamaktadır. İlçe genelinde bütün okulları geziyoruz. Gençlerimizin fikirleri doğrultusunda da projelerimizi şekillendiriyoruz. Öğrencilerimize 4 bin metre kare Kartepe Genç Akademi’yi kurduk. Gençlerimiz gelsin, yabancı dil İngilizce’yi Genç Akademi’de öğrensinler, aile ekonomimize katkımız olsun" şeklinde konuştu.

Kocaman, Arslanbey Meslek Yüksek Okulu içerisinde bulunan sosyal tesis alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.