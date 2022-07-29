Başkan Hürriyet’ten Naim Süleymanoğlu evinin restorasyonuna destek sözü

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mestanlı Belediyesi tarafından yapılacak olan Naim Süleymanoğlu evinin restorasyon projesine destek sözü verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 14 Balkan derneği ile birlikte Bulgaristan’da gerçekleştirdikleri gezi dolayısıyla kardeş şehri Mestanlı’yı da ziyaret etti. Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım’ı makamında ziyaret eden Başkan Hürriyet, iki kardeş şehir arasındaki işbirliklerini arttırmaya yönelik olarak projelerine destek olacaklarının sözünü verdi. Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun doğup büyüdüğü evinin restorasyon projesinin konuşulduğu ziyarette Başkan Hürriyet, projeye İzmit Belediyesi olarak destek olacaklarının söyledi. Başkan Hürriyet, kardeş şehir olarak bu projede yer almak ve Naim Süleymanoğlu’nun anısını yaşatacak olmaktan büyük mutluluk ve onur duyacaklarını belirtti.