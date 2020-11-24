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Başkan Hürriyet’ten küçük Berkay’a pasta sürprizi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye ihbar hattı üzerinden çocukları Berkay’ın doğum günü için pasta isteyen karantinadaki Ercin ailesinin talebini yerine getirerek gönderdiği pasta ile küçük Berkay’ın 11. yaş gününü kutladı.

KOCAELİ 24.11.2020, 13:40
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Başkan Hürriyet’ten küçük Berkay’a pasta sürprizi
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye ihbar hattı üzerinden çocukları Berkay’ın doğum günü için pasta isteyen karantinadaki Ercin ailesinin talebini yerine getirerek gönderdiği pasta ile küçük Berkay’ın 11. yaş gününü kutladı.

Covid-19 salgını sebebiyle ailesiyle karantinada olan küçük Berkay’ın 11. yaş gününü kutlamak için ihbar hattı üzerinden İzmit Belediyesine ulaşan baba Serdar Ercin, pasta ricasında bulundu. Mesajı gören Başkan Hürriyet, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile küçük Berkay’ın evine doğum günü pastası gönderdi.

Karantina sebebiyle doğum gününü kutlayamayan Berkay’a doğum günü sürprizi hazırlayan ekipler, ellerinde pasta ile Ercin ailesinin kapısını çaldı. Pastayı Ercin ailesine teslim ederken kimseyi riske atmamak adına dikkatli davranan ekipler, temasta bulunmayarak pandemi kurallarına uygun bir kutlama hazırladı. Kapı önünde yapılan sürpriz kutlama, karantinadaki aileye ve küçük Berkay’a moral desteği verirken, doğum günü pastasıyla neşesi yerine gelen Berkay ve ailesi kendilerini unutmayan Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
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