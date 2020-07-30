Başkan Hürriyet’ten Didim’e Kocaelispor hediyesi
KOCAELİSPOR’UN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİYLE BİRLİKTE KOCAELİSPOR HEDİYELERİNİ BİRÇOK KÖRFEZ SEVDALISINA ULAŞTIRAN İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET, EFSANE AMİGOLARDAN ‘AMİGO BARBO’ LAKAPLI BARBAROS DEMİRÖVEN’İ DE UNUTMADI.
Kocaelispor’un şampiyonluk sevinciyle birlikte Kocaelispor hediyelerini birçok Körfez sevdalısına ulaştıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, efsane amigolardan ‘Amigo Barbo’ lakaplı Barbaros Demiröven’i de unutmadı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1970’li yılların sonlarında Kocaelispor amigoluğu yaparak ilk şampiyonluk sevincine ortak olan ve şuanda Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan Amigo Barbo lakaplı Barbaros Demirdöven’e, Kocaelispor hediyelerini yolladı. İzmit Belediyesi eski Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Melih Ademoğlu’nun Didim’e gideceğini öğrenen Başkan Hürriyet, “Didim’de Kocaelispor’un efsane amigolarından Barbaros Demirdöven yaşıyormuş. Kendisine Kocaelispor ile ilgili hediyelerimizi ulaştırırsanız ve selamlarımızı iletirseniz mutlu oluruz” diyerek ricada bulundu. Hürriyet’in bu ricasını kırmayan Ademoğlu ise, Didim’de Amigo Barbo’yu buldu ve hediyeleri ulaştırdı.
Yıllar sonra Kocaelispor ile ilgili böylesi bir sürprizle karşılaşan Amigo Barbo, kendisine anlamlı bir jest yapan Başkanı Hürriyet’e teşekkür etti. Amigo Barbo, “Benim gibi eski bir amigoyu hatırladığı için Allah ondan razı olsun. Sırtı yere gelmesin. Halkın içinden biri olduğu sürece nice başarılara imza atacağına inanıyorum. Bu vesile ile Kocaelisporumuzun şampiyonluğunu kutluyor, o efsane yıllara geri dönmesini temenni ediyorum” dedi.
|İmsak
|04:06
|Güneş
|05:51
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:10
|Akşam
|20:30
|Yatsı
|22:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25