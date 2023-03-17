Başkan Hürriyet yeniden deprem bölgesinde

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Adıyaman’da kurulan çadır yaşam alanında çalışmaları incelemek üzere yeniden deprem bölgesine gitti.

İzmit Belediyesi, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta çadır yaşam alanı oluşturuyor. 6 Şubat’tan bu yana vaktinin büyük bir kısmını deprem bölgesindeki çalışmalara ayıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeniden afet bölgesine hareket etti. Başkan Hürriyet ve ekibi, Adıyaman çadır yaşam alanında sona yaklaşan çalışmaları yerinde inceledi.