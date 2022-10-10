Başkan Hürriyet: "Kayıp şehir Nikomedia tarihini işleyeme çalışıyoruz"

Nikomedia’nın (İzmit) Roma’ya 46 yıl başkentlik yapan bir kent olduğunu söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kayıp şehir Nikomedia tarihini işleyeme çalışıyoruz. Hiç bir kente nasip olmayan böylesi 3 bin yıllık bir tarihimiz var. Hatta laikliğin temeli kabul edilen ilk hoşgörü fermanı M.Ö 311 yılında İzmit’ten yayınlanmış" dedi.

Fatma Kaplan Hürriyet, katıldığı bir televizyon programında İzmit’in tarihine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Hürriyet, "Bu kent Osmanlı’nın, Cumhuriyet’in yakın geçmişin çok izlerini taşıyor. İzmit’in 3 bin yıllık tarihi var. İstanbul’dan önce Roma’ya 46 yıl başkentlik yapmış Nikomedia. Kayıp başkent diye de geçer. Dünya üzerinde bulunmuş 7 Herkül heykelinden bir tanesi İzmit’ten çıkmıştır. Herkül heykeli 2 metre boyunda bir kazı sırasında ortaya çıkıyor. Önce ne olduğu anlaşılmıyor. Hiç hasarsız bir şekilde çıkıyor. Tabii bulanlar ne olduğunu anlamıyor, kamyona sığdıramadıkları için de bacaklarını kesiyorlar. Çöpe atılıyor. Çöpte bulunuyor. Şu anda o heykel Arkeoloji Müzesi’nde. Sonrasında o eserlerin çıktığı yerde devamı geliyor ve bir saray kompleksi bulunuyor" dedi.

"Bu kentin tarihine önem veriyoruz"

İzmit’in önemli bir kent olduğunu kaydeden Hürriyet, şöyle konuştu:

"Çukurbağ dediğimiz kentin merkezinde bir alanımız var. Normalde mermerleri hep beyaz renkte görürsünüz hiç renkli görmezsiniz ama yapıldığı zaman hepsi renklidir. Ancak dünya üzerinde hiç örneği olmayan renkli rölyefler İzmit’te bulunmuştur. Bu rölyefler bahsettiğim alandan çıkartılmıştır. Arkeopark Projesi için 2 yıldır çalışma yürütüyorduk. Bakanlığa gittik geldik, sonunda ikna ettik. Bir protokol yaptık. Şu anda o kazı çalışmaları bu sene aktif başladı. Biz de sponsorluğunu yapıyoruz. Bu kayıp şehir Nikomedia tarihini işleyeme çalışıyoruz. Hiç bir kente nasip olmayan böylesi 3 bin yıllık bir tarihimiz var. Hatta laikliğin temeli kabul edilen ilk hoşgörü fermanı M.Ö 311 yılında İzmit’ten yayınlanmış. Dünya üzerinde yine 45 kente adını vermiş Santa Barbara yine İzmitlidir. Zamanında babası tarafından bir kuleye hapsediliyor ve öldürülüyor. Sonra denizcilerin ve madencilerin koruyucu azizesi kabul ediliyor. Santa Barbara çok önemli bir kimlik. Özellikle Hristiyan dünyası için çok önemli ve İzmitli. Bizler bunları işlemeye, bu kentin tarihine önem veriyoruz. ’Nikomedia’dan İzmit’e’ diyerek kentin 3 bin yıllık tarihini de anlatmaya çalışıyoruz"