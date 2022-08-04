Başkan Hürriyet: "Güreş sporunda öncü olmak istiyoruz"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Ata sporumuz güreşi çok önemsiyoruz. Güreş sporunda öncü olmak istiyoruz" dedi.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve yıl boyunca katıldıkları müsabakalarda aldıkları kupa ve madalyalar ile birlikte İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyespor Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen ve Genel İş Kocaeli Şube Başkan Vedat Küçük’ün de bulunduğu ziyarette Başkan Hürriyet, başarılı neticelerle adından söz ettiren pehlivanları tebrik etti.

"Güreş sporunda öncü olmak istiyoruz"

Bu sezon 22 kupa ve 41 madalya alan güreş takımını kutlayan Başkan Hürriyet, "Bütün kardeşlerimizi kutluyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hepsi çok başarılı. İzmit Belediyespor olarak ata sporumuz olan güreşi çok önemsiyoruz. Güreş sporunda öncü olmak istiyoruz. Bu konuda gayretle çalışıyoruz. Hocalarımıza ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya ise "İzmit Belediyespor’a ve ata sporumuz güreşe kattıklarından dolayı İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyoruz. Sporcularımız Türkiye’nin her köşesinden hem belediyemizi hem de kentimizi en iyi şekilde temsil ediyorlar" ifadelerini kullandı.