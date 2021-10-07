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Başkan Hürriyet, Giresun heyetini makamında ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Giresun Espiye ilçesi Soğukpınar Belediye Başkanı Mustafa Eyice’yi makamında ağırlayarak ile fikir alışverişinde bulundu.

KOCAELİ 07.10.2021, 16:21
Başkan Hürriyet, Giresun heyetini makamında ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Giresun Espiye ilçesi Soğukpınar Belediye Başkanı Mustafa Eyice’yi makamında ağırlayarak ile fikir alışverişinde bulundu.

Giresun Espiye ilçesi Soğukpınar Belde Belediyesi Başkanı Mustafa Eyice, Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Kocaeli ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Eyice’ye CHP Kocaeli İl Başkanvekili Gülşah Çubuklu, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Soğukpınar Kurucu Belde Belediye Başkanı İbrahim Akgün ve Gazete Gebze İmtiyaz sahibi Yunus Kahraman da eşlik etti. Başkan Eyice, önce CHP Gebze İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek, ilçe Başkanı Gökhan Orhan ile buluştu. Daha sonra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e konuk olarak fikir alışverişinde bulunuldu.

“Çalışmalarımızla ilgili fikir alışverişinde bulunduk”

Soğukpınar Beldesinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Mustafa Eyice, “Kocaeli’de gerçekleştirdiğimiz ziyaretler kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i de ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Oldukça samimi ortam da gerçekleşen ziyaretlerde, kendimizi evimizde gibi hissettik. Bizlere gösterdikleri misafirperverlikleri, ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

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