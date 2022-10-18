Başkan Hürriyet, Ferdane Hanım Konağı’nın ihale sürecini anlattı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ihalesi gerçekleştirilen Ferdane Hanım Konağı’nın 2021’den bu yana yaşanan ihale sürecine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tarihi Ferdane Hanım Konağı’nın ihalesine ilişkin yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Hürriyet, geçtiğimiz yıl Ferdane Hanım Konağı restorasyonu için açık ihale yaparak çalışmalara başladıklarını, ancak yapılan raspa çalışmaları ile konağın taşıyıcılık özelliğini yitirdiği ve rekonstrüksiyon olarak projeye devam etmek zorunda olduklarını belirtti. Hürriyet ayrıca, son bir yılda değişen ekonomik koşullar sebebiyle ilk ihale ile ikinci ihale arasında iki kat fark oluştuğunu açıkladı.

"Kamuoyunun sağlıklı bilgi edinmesini istiyoruz"

Başkan Hürriyet, "Akçakoca Mahallesi 190 ada 20 parselde bulunan Ferdane Hanım Konağı sivil mimarlık örneği restorasyon yapım işimizi başlatmıştık ve 19 Ekim 2021’de ihalesini gerçekleştirmiştik. O zamanki yaklaşık maliyeti 1 milyon 641 bin 257 liraydı. İhaleye 6 teklif verilmişti. Geçerli teklif sayısı da 2’ydi. Yüklenici firma bu ihaleyi geçerli ve düşük teklif vererek kazanmıştı. Sözleşme bedelimiz de 1 milyon 313 bin 389 liraydı. Burası bir restorasyon projesiydi. Tarihi bir konak ve tabii ki koruma kurulu kararları ve onayları ile işletilmesi gereken süreçler var. Kamuoyunun sağlıklı bilgi edinmesini istiyoruz. Yaptığımız işin yanlış olarak algılanmamasını diliyoruz. Üzerimizde sürekli bir itibar suikastı ve karalama kampanyası yürüdüğü için bugün yapılan ihalenin geçmişi ile ilgili de bilgi aktarmak istedik" dedi.

"Projenin restorasyon olarak devam etmesinin sağlıklı bir sonuç vermeyeceği görüldü"

Hürriyet, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2021’de yaptığımız ihale ve ardından 26 Kasım 2021 tarihinde Ferdane Hanım Konağı sivil mimarlık örneği restorasyon yapım işinin sözleşme bedeli olarak 1 milyon 313 bin küsur tutarda sözleşme imzalamıştık. Ancak restorasyon çalışmaları sırasında söküm yapılırken yapının ahşap konstrüksiyonunun sağlam olmadığı, yapının askıya alınamadığı tespit edildi. Yapıya zarar gelmemesi adına da 28 Mart 2022 tarihinde çalışmaları durdurarak koruma kuruluna başvurduk. Restorasyon işlerinde en başta yapının ana karkasının sağlam olup olmadığı ve o karkasın üzerine devam edip edemeyeceğinizi önceden bilemiyorsunuz. Önce bir binayı soymanız gerekiyor. Taşıyıcı kısımlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Taşıyıcı kısımların statiği uygun ise üzerine devam edebiliyorsunuz. Fakat uygun olmadığını tespit ettiğinizde, çalışmanız restorasyon olarak değil rekonstrüksiyona dönmek zorunda kalabiliyor. Mevcudu yıkarak aslına uygun şekilde tekrar yapma konusuna dönmek ve bunun için de kuruldan kararlar çıkarılması gerekiyor. Yapıya baktığımızda taşıyıcı sistemin ne yazık ki sağlam olmadığı ve projenin restorasyon olarak devam etmesinin sağlıklı bir sonuç vermeyeceği görüldü. Bunun için de kurula, karar ve rapor almamız gerektiği kanaatiyle başvurumuzu yaptık. 27 Nisan 2022’de koruma kurulu rekonstrüksiyon talebimizi onayladı ve rekonstrüksiyon projelerimizin de hazırlanma aşamasına geçildi. Projelerimiz hazırlandığında, Cumhurbaşkanlığı tarafından üst üste kararnameler çıkartıldı. Özellikle fiyat farkları kararnameleri çıktı. Herhangi bir ihalede, yüzde 15’e ulaşmamış işlerde firmalara müteahhitlerin yaşadığı zorlukları da gerekçe göstererek ihaleden çekilme hakları ve fesih hakları tanındı"

"Firma, ek fiyat farkı ve fesih talebinde bulundu"

Çeşitli ekonomik problemlerin yaşandığını ifade eden Hürriyet, "Malzeme işleri, hizmet işleri bir anda 3-4 katı arttı. Dolar kurunun da öngörülemez şekilde değişmesi sebebiyle müteahhitlerin de işini kolaylaştırmak için Cumhurbaşkanlığından firmalara ihalelerden çekilme ve fiyat farkı isteme hakkı tanındı. Bu işimizde de ihaleyi kazanan firma 17 Mayıs 2022 tarihinde ek fiyat farkı ve fesih talebinde bulundu. Biz de cevap olarak, 10 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre fesih şartları sağlamadığından ’İşin devam etmesini talep ediyoruz’ dedik. 13 Haziran 2022 tarihinde firma üçüncü kez yazı yazarak fiyat farkı ve fesih talebinde bulundu. Biz de kararnamenin henüz yayınlanmadığını belirterek, ’Fiyat farkı ve fesih talebini uygulayamıyoruz’ dedik. Restorasyon işleri özellikli işlerdir, diğer yapım işlerindeki açık ihaleler gibi değildir. Biz bu ihaleyi 23. maddeye dayalı olarak bir açık ihale usulüyle yaptık. Kültür varlıklarından iş bitirmesi olan bütün firmaların katılabileceği, özellikli bir iş. Çünkü herkes restorasyon işi yapamaz. Klasik bir betonarme yapım işi değil bu. Bunun için de kanunun aradığı şartlar var" dedi.

"Yine teklifi veren, daha önce çekilme hakkını kullanan firma oldu"

Hürriyet, şöyle devam etti:

"Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin B bendine göre aslında pazarlık usulüyle de yapma hakkımız vardı. Ancak daha fazla rekabet ve daha şeffaf olsun diye özellikle açık ihale yaptık. O arada firmanın bize sunmuş olduğu fiyat farkı ve fesih talebini kararname çerçevesinde olmadığı için kabul etmedik. Ama ondan sonra yeniden kararnameler çıktı ve özellikli işler de dahil oldu. Dolayısıyla artık dördüncü başvurusundan sonra fesih işlemlerini başlatmak zorunda kaldık. Zaten kararnameler takdir hakkı da tanımadı. Firmanın 21 Haziran tarihli başvurusuyla; sözleşmenin feshi için, kontroller yapıldıktan sonra yerinde tasfiye durum tespit tutanağı ile birlikte fesih işlemlerini yaptık. Gelinen noktada rekonstrüksiyon projelerimiz tamamlandı. Kurul onaylarını tamamladık ve yeniden ihale yapmak durumunda kaldık. Kararnameler sebebiyle ilk ihaleyi kazanan firmanın fesih hakkını kullanmasıyla bu noktaya geldik. İkinci ihalemiz de dün gerçekleşti. Yaklaşık maliyeti 3 milyon 415 bin küsur. Açık ihalemizde dokümanı alan bir firma, teklif zarfı veren bir firma. Yine teklifi veren, daha önce çekilme hakkını kullanan firma oldu. 3 milyon 186 bin küsur teklif sundular. Aynı firma olması insanların kafasında soru işareti oluşturabilir düşüncesiyle bu ön bilgilendirmeyi anlatmak istedik. Firma çekilme hakkını kullanmış olsa bile yapılan ikinci ihaleye girebiliyor. Bizim bunu engelleme durumumuz ve hakkımız yasa gereği yok. Dolayısıyla eğer düşük teklif veriyorsa, bu ihalelere girip tüm şartları da taşıyorsa kazanma ihtimali de bulunabiliyor, kanunlar böyle."