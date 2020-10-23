Başkan Hürriyet, Cem Yılmaz’ı İzmit’e davet etti
İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET, ÜNLÜ KOMEDYEN CEM YILMAZ ‘IN TWİTTERDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ÜCRETSİZ GÖSTERİ DÜZENLEMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMASI ÜZERİNE, "BİZE GELMEZLER" DEMİYORUZ. İZMİT’TE SİZLERİ EN KISA ZAMANDA SAĞLIKÇILARIMIZLA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ.” TWEETİYLE CEM YILMAZ’A ÇAĞRIDA BULUNDU.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ünlü komedyen Cem Yılmaz ‘ın twitterdan sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz gösteri düzenlemek istediğini açıklaması üzerine, sosyal medyadan yazdığı mesaj ile "İzmit’te sizleri en kısa zamanda sağlıkçılarımızla buluşturmak istiyoruz” diyerek çağrıda bulundu.
Komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından, pandemi sürecinde canla başla mesai harcayan sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz gösteri sunmak istediğine yönelik mesaj paylaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Cem Yılmaz’ı İstanbul’a davet eden bir mesaj yayınladı. Pandemi süreci boyunca durmaksızın çalışan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de sosyal medya paylaşımı ile Cem Yılmaz’ı İzmit’e davet etti. Başkan Hürriyet, mesajında, "’Bize gelmezler’ demiyoruz. İzmit’te sizleri en kısa zamanda sağlıkçılarımızla buluşturmak istiyoruz” diyerek Cem Yılmaz’ı İzmit’e davet etti.
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