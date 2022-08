Başkan Hürriyet: "Belediyemizde kadın istihdamını her geçen gün artırıyoruz"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kentimizde yaşayan kadınların kent yönetimine katılımından, tüm hizmetlere erişimine kadar, hayatın her alanında varlık gösterebilmeleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Belediyemizde kadın istihdamına önem veriyoruz ve her geçen gün büyük bir hızla artırıyoruz. ‘Kadın yapamaz’ şeklinde kafalara yerleşen o ön yargıları yıkmak için ciddi mücadele ediyoruz" dedi.

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı İmza Protokolü ve Aile İçi Şiddeti Önleme Çalıştayı’nın kitap haline getirilen sonuç bildirgesinin lansmanı, Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı İmza Protokolü ve Aile İçi Şiddeti Önleme Çalıştayı geçtiğimiz yıl İzmit Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti. Farklı bölgelerden yaklaşık 40 belediyeden 100’ün üzerinde temsilcinin katıldığı çalıştayda, kadın ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi adına eğitim ve seminerler verilirken, dünyanın farklı bölgelerinde hayata geçirilen iyi uygulama örnekleri incelenmişti. Düzenlenen çalıştayın sonunda ortaya çıkan sonuç bildirgesi ve uygulama örnekleri, kısa süre sonra akademik destek alınarak kitap haline getirildi.

"Bizim mücadelemiz, bu isimlere her gün bir yenisinin eklenmemesi"

Aile İçi Şiddeti Önleme Çalıştayı Kitap Lansmanında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kadınların hayatın her alanında mücadele etmesi gereken pek çok zorluk var. Sokakta veyahut evdeki şiddete, tacizden mobbinge, ekonomik şiddetten psikolojik şiddete kadar neredeyse her günümüz ayrı bir mücadele içinde geçiyor. Ve şiddete uğrayan; taciz edilen, tecavüze uğrayan, öldürülen kadınlar maalesef ki günümüzde birer istatistiki veri olarak, birer sayı olarak kalıyor. Oysa onların bir adı var; Emine Bulut, Şule Çet, Ceren Özdemir, Özgecan Aslan ve daha nice kadın arkadaşımız. İşte bizim mücadelemiz bu isimlerin asla unutulmaması. Bizim mücadelemiz, bu isimlere her gün bir yenisinin eklenmemesi" dedi.

"Yerelden çözüm üretilmesi gerçekten çok önemli"

Hürriyet, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla belediyelerin hukuki ve siyasi sorumluluklarını yerine getirmesi gerçekten çok önemli. Belediyelerin bütüncül politikalar oluşturması, diğer kamu kurumları ve sivil toplumla iş birliği içinde, kararlı bir şekilde uygulaması çok büyük önem taşıyor. Aile içinde başlayarak kamusal alana yayılan cinsiyet ayrımcılığına ve eşitsizliğe neden olacak politikaların son bulması ve yerelden çözüm üretilmesi gerçekten çok önemli. İşte bizde bugün burada belediyeler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle bunu yapıyoruz. Yerel yönetimler ve STK’lar olarak kadınların her gün yaşadığı bu güçlüğü dönüştürerek kadının sahip olduğu güce çevirmek zorundayız"

"Hassasiyetle hareket ediyoruz"

İzmit’te yaşayan kadınların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için büyük hassasiyetle hareket ettiklerini kaydeden Hürriyet, "Kentimizde yaşayan kadınların kent yönetimine katılımından, tüm hizmetlere erişimine kadar, hayatın her alanında varlık gösterebilmeleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Belediyemizde kadın istihdamına önem veriyoruz ve her geçen gün büyük bir hızla artırıyoruz. ‘Kadın yapamaz’ şeklinde kafalara yerleşen o ön yargıları yıkmak için ciddi mücadele ediyoruz.

Bazı mesleklerde bu ön yargıları kırdık. Ağır vasıta şoförlerinden başlayarak, birçok erkek egemen olarak lanse edilen alanda ve işte kadın istihdamını artırmaya çalışıyoruz. Kadın üreticileri ve girişimcileri; kurduğumuz kooperatiflerde destekleyerek ve kadın girişimciler merkezlerimizde güçlendirerek sosyal hayata katmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi kadınları görmezden gelmiyoruz. Dayanışmayla onların gücüne güç katmaya çalışıyoruz. Kadın güçlensin ki insanlık güçlensin diyoruz. Bunun için tam eşitlik gerekir. Eşitlikte yerelden başlar. O yüzden biz belediyelerin yapacağı çok iş var" diye konuştu.

"Kitabın yeni bir yol haritası olmasını diliyorum"

Çalıştay sonunda oluşturulan kitabın önemli olduğunu belirten Hürriyet, "Kitapta yerel yönetimlerimizin ortaya koyduğu çalışmaların iyi örnekleri yer alıyor. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı Kitabı’nın kadın mücadelesine eklenen yeni bir yol haritası olmasını diliyorum. Ayrımcılığın olmadığı, kadınların özgürce yaşayacağı, şiddetsiz bir gelecek mümkün. Yeter ki buna inanalım" sözlerine ekledi.