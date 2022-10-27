Başkan Ellibeş: "Esnafa verilen her destek, dolaylı yoldan toplumun tamamını etkiliyor"

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni destek paketine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "İş yeri edindirme, taşıt edindirme, genç girişimci ve işletme olmak üzere her bir başlık için 1,5 milyon TL’lik kredi paketleri açıklandı. Esnafımıza yapılan bu destekler ekonomiyi canlı tutarak, toplumun her kesimine dolaylı yoldan katkı sağlıyor" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, her hafta farklı ilçelerde teşkilat programlarına katılarak, üyeleri evinde ziyaret ediyor. Bu çerçevede Başiskele’de temaslarda bulunan Ellibeş, İlçe Danışma Meclisi öncesinde Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yöneticilerle birlikte Çelik, Ustaoğlu ve Özder ailelerinin evlerine konuk oldu.

"Milletini yalnız bırakmayan liderimiz ve hükümetimiz var"

20 yılda yapılan eser ve hizmetlerin halka anlatılmasında teşkilatların rolünün önemli olduğunu belirten Ellibeş, "Dünyada pandemi ve savaş gibi kontrol dışı gelişen olağan üstü olaylar karşısında bile dimdik duran, milletini yalnız bırakmayan liderimiz ve hükümetimiz var. Asgari ücretteki iyileştirmelerle çalışanı, hibe desteklerle üreticiyi, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerini düşünen bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Bu desteğin esnafımıza yeni bir can suyu olacağına inanıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan son destekler hakkında da bilgi veren Ellibeş, "Çarklar döndükçe, muhalefetin canı sıkılıyor çünkü istedikleri samimi anlamda ülkenin gelişmesi, ilerlemesi değil; kriz ve kaos çıksın da Cumhurbaşkanımız gitsin istiyorlar. Ama çok şükür her türlü zorluğun ve engelin üstesinden geliyoruz. Bugün esnafa verilen destek kalemlerinden en önemlisini hayata geçirmiş durumdayız. Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli, yüzde 7,5 faiz oranı ve 120 ay vadeyle, isteyene aylık, isteyene 3 aylık ödeme takvimine göre 1,5 milyon TL’ye kadar iş yeri edindirme, genç girişimci, taşıt edindirme ve işletme kredileri açıklandı. Bu desteğin esnafımıza yeni bir can suyu olacağına inanıyoruz. Atılan adımlar yalnızca para dağıtmak değil, ekonomiyi canlı tutmak, üretimi artırmak, çarkları döndürmek üzerine hesaplanıyor. Bu nedenle dolaylı yoldan herkese faydası oluyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.