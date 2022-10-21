Başkan Ellibeş: "Çarklar döndükçe muhalefetin umudu yıkılıyor"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Cumhurbaşkanımızın uyguladığı düşük faiz sistemiyle bakın ülkemizde çarklar dönmeye devam ediyor. Çarklar döndükçe sıkıntıları aşmak da kolay oluyor. Çarklar döndükçe kaos bekleyen muhalefetin umudu yıkılıyor" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Prof. Dr. Turan Güneş Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Kandıra 107. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi’nin ardından açıklamalarda bulundu. Vatandaşa hizmet yolunda durmaksızın çalıştıklarını belirten Ellibeş, "Türkiye’de eser ve hizmet siyasetinde bugüne kadar AK Parti’nin karşısına rakip çıkamadılar, yine çıkamıyorlar. Bunun yerine kaos ortamı oluşturup, buradan medet umuyorlar. Bu dönemde tek umutları pandemi ile başlayıp, Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden küresel ekonomik sıkıntıların Türkiye’yi yüksek düzeyde etkilemesiydi. AK Parti’yi bu şekilde yıpratıp, milletimizle olan gönül bağımızı koparacaklarını sandılar ama bizim tek derdimiz millet. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Bunu her defasında unutuyorlar. Cumhurbaşkanımızın uyguladığı düşük faiz sistemiyle bakın ülkemizde çarklar dönmeye devam ediyor. Çarklar döndükçe sıkıntıları aşmak da kolay oluyor. Çarklar döndükçe, kaos bekleyen muhalefetin umudu yıkılıyor. Türkiye bugün 31 milyon istihdamla bu alanda tarihinin en yüksek rakamlarını görmüş durumda" dedi.

"Vatandaşa sadece uzaktan el sallıyorlar"

Ellibeş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asgari ücretteki iyileştirmelerden tutun da, esnaf desteklerimize kadar milletimizi bu küresel yüksek enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde bunlar daha da iyileşecek. Bizim milletimizle bir gönül bağımız var. Bu parti milletin içinden çıkmış, milletin partisidir. Daha dün iki sokak gezip, sanki bütün yıl çalışıyorlarmış gibi görüntü verenler bize çarşıya çıkamıyorlar diyorlardı. Ama biz hep sokaktayız. Vatandaşımızla birlikteyiz. Şimdi aynı muhalefet temsilcileri bizden sonra hane ziyaretlerine de başladık diye haber servis ediyorlar. Gazetelerde fotoğraflara bakıyorum, balkonda oturan vatandaşa sadece uzaktan el sallıyorlar. Fotoğraf çektirip, uzaklaşıyorlar. Biz çok şükür ne sokaktan, ne milletimizin gönlünden kopmadık, kopmayız. Bizi milletimiz evlerine konuk ediyor, evine davet ediyor. Bu gönül bağını koparmaya kimsenin gücü yetmeyecek"