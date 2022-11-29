Başkan Ellibeş: "AK Parti Kocaeli milletvekillerine laf söylemeye hakkı olamaz"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Milletvekillerimizle birlikte sürekli sahada, vatandaşla iç içeyiz. Yılda bir defa seçim bölgesine uğrayan, şehit ailesine küfür eden, orman arazilerine kaçak fabrika ve yapılar inşa ettiği tespit edilen, kamu bankalarından aldığı milyarlarca dolar krediyi ortadan kaybedenlerin, milleti için canla başla çalışan AK Parti Kocaeli milletvekillerine laf söylemeye hakkı olamaz" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, haftalık yönetim kurulu toplantısında gündemi değerlendirdi. Teşkilat olarak bir yandan üye ve esnaf ziyafetlerini, bir yandan da eğitim ve gençlik toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirten Ellibeş, "Geçen hafta Dilovası’nda Gençlik Kollarımızın hazırladığı programda ilk kez oy kullanacak gençlerimizin sorularını yanıtlarken, bir gün sonra Türkiye Yüzyılı konulu Teşkilat Akademisi’ni gerçekleştirdik. Amacımız 2023 seçimlerine en iyi şekilde hazırlanmak. Teşkilatımızın tüm kademeleri özveriyle çalışıyor. Özellikle milletvekillerimizle birlikte sürekli sahada, vatandaşla iç içeyiz. Yılda bir defa seçim bölgesine uğrayan, şehit ailesine küfür eden, orman arazilerine kaçak fabrika ve yapılar inşa ettiği tespit edilen, kamu bankalarından aldığı milyarlarca dolar krediyi ortadan kaybedenlerin, milleti için canla başla çalışan AK Parti Kocaeli milletvekillerine laf söylemeye hakkı olamaz" dedi.

"Boş salonlarda kendilerini gaza getirmeye devam ettiler"

Mehmet Ellibeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından son bir ayda yine sayısız proje ve hizmet hayata geçirilirken, 28 Şubat İttifakı, boş salonlarda kendilerini gaza getirmeye devam etti. Bu projelerin içinde en önemlisi Türkiye’nin en büyük, dünyada 5.sırada olan Yusufeli Barajı’dır. Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve büyük hayranlık oluşturan bu baraj yalnızca 2,5 milyon insanımızın elektrik ihtiyacını karşılayacak yüksek kapasitesiyle değil, dik yamaçlarla dolu bir arazide Türk mühendisliğinin neleri başardığını göstermiş olmasıyla da gurur kaynağıdır. Kıtaları denizin altından birleştiren Avrasya ve Marmaray Tünelleri gibi, Osmangazi, 15 Temmuz ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri gibi, TOGG ve SİHA’lar gibi, dağları delerek şehirleri ve insanlarımızı daha yakın hale getiren yüzlerce tünel ve yollar gibi, hızlı tren, tramvay hatları gibi, sadece karadan değil, havadan da bu sevgi bağını güçlendiren yeni havaalanları gibi, pandemi döneminde bile tek bir vatandaşımızı dermansız bırakmayan şehir hastanelerimiz gibi ve eğitimden sosyal dayanışmaya, tarımdan sanayiye yapılmış milyarlarca liralık binlerce yatırım gibi Yusufeli Barajı da ‘Türkiye yapamaz, Türk insanı başaramaz’ diye yıllarca milletimize dayatılan ezberleri yerle bir eden bir başarıdır"

"Türkiye hiçbir zaman bu anlayışa teslim olmamıştır, olmayacaktır"

Türkiye’nin yeni yüzyıla daha umutlu baktığını ifade eden Ellibeş, "Milletimiz; çalışanın, kendisine efendilik değil, hizmetkar olmak için çırpınanların daima yanında olmuştur. Bugün bir masa etrafında dönüp duran partilerin aylardır ortaya somut bir şey koyamaması, kendi arasında bile anlaşma sağlayamaması, Türkiye’ye hiçbir şey kazandırmayacağının göstergesidir. Bundadır ki, AK Parti salonlara, statlara sığmazken, muhalefet boş salonlarda kendilerini gaza getirmeye çalışıyor. Bugün muhalefetin içinde bulunduğu açmaz, kendi partililerini bile umutsuzluğa sürüklemektedir. Boş laflarla, atıp tutmakla bu işlerin olmadığını, olmayacağını görenler Cumhurbaşkanımızın milli birlik ve beraberlik çağrısı üzerine partimize katılmaya başlamıştır. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan gibi bu partilerde Türkiye’nin iyiliğini düşünen isimler Cumhurbaşkanımızın etrafında birleşirken, sahne dilinden küfür eksik olmayanlar, şehit yakınlarına hakaret edenlere kalmaktadır. Milletimizin iyiliğini düşünenler, terörü nerede olursa olsun ezen, teröriste terörist diyen Cumhurbaşkanımıza destek verirken; İstanbul’da İstiklal Caddesi, Mersin’de polis evi bombalanırken bile bunların destekçileriyle dostluklarını bozmayan, masa altında el ele tutuşanlar Erdoğan’a karşı çıkmaktadır. Türkiye hiçbir zaman bu anlayışa teslim olmamıştır, olmayacaktır" sözlerine ekledi.