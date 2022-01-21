Başkan Çifti: "Öğrencilerimiz için canla başla çalışıyoruz"

Çayırova İlkokulu ve Ortaokulunda yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen törene katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Öğrencilerin hedeflerinin gerçekleşmesi adına bütün kurumlar canla başla çalışıyoruz" dedi.

Çayırova İlkokulu ve Ortakolu’nda yarıyıl tatili dolayısıyla karne töreni düzenlendi. Törene, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç katıldı.

Öğrencilerin karne heyecanını paylaşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi "İlk dönemde çocuklarımızın hepsini başarılı görüyorum. İnşallah ikinci dönemde de güzel bir dönem geçirirler. Sağlıklı güzel günlerde, virisün bittiği bir dönemde mutlu bir şekilde buluşmayı diliyorum. Öğrencilerin hedeflerinin gerçekleşmesi adına, başta kaymakamlığımız, Çayırova Belediyesi olarak bizler ve bütün kurumlar canla başla çalışıyoruz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından öğrencilerin sahne gösterileri ve şiirleriyle tören sona erdi.