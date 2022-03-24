Başkan Çiftçi’den öğrencilere: "Mesleğinizi yetenekleriniz ve isteğiniz doğrultusunda seçin"

Lise öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Mesleğinizi birinizin yönlendirmesiyle değil kendi yetenekleriniz ve isteğiniz doğrultusunda seçin" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 15 Temmuz Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilik dönemlerini anlatan Başkan Çiftçi, "Hakikaten o dönemler zor zamanlardı bizim için. Teknoloji yok ve bilgiye ulaşmak zordu. Sizin de size göre zorluklarınız var. Üzerimize düşen bir görev varsa sizin için yapmak isteriz. ’Hangi mesleği tercih edeceğim? Hangi meslek bana daha yatkın ne yapabilirim?’ diye düşünüyorsunuz. Alternatiflerinizi bir kaça düşürün ama teke düşürmeyin. Mühendislik yapabileceğinizi düşünüyorsanız, mimarlıkta yapabilirsiniz. Ancak mesleğinizi birinizin yönlendirmesiyle değil kendi yetenekleriniz ve isteğiniz doğrultusunda seçin" ifadelerini kullandı.