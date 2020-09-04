Başkan Çiftçi, Zabıta Haftası’nı kutladı
ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANI BÜNYAMİN ÇİFTÇİ, ZABITA TEŞKİLATININ 194. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA BELEDİYE ZABITA PERSONELİNİN HAFTASINI KUTLADI.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Zabıta Teşkilatının 194. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla belediye zabıta personelinin haftasını kutladı.
Zabıta Haftası nedeniyle zabıta personeliyle belediye önünde düzenlenen programda bir araya gelen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’nın huzuru ve sağlığı için özverili çalışmalarından dolayı zabıta personeline teşekkür etti. Birliktelikte konuşan Başkan Çiftçi, “Çayırova’nın düzeni, huzuru, vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden fedakarca görevlerini yapan; 194 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan zabıtalarımızla bir aradayız. Tüm zabıtalarımızın Zabıta Haftasını canı gönülden kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.
Zabıta Müdürü Zafer Uyar’ın Başkan Çiftçi’ye, çiçek takdiminin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildikten sonra program sona erdi.
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