Başkan Çiftçi, üniversitelilerle buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da ikamet eden ve üniversite kazanan gençlerle bir araya geldi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da ikamet eden ve üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde spor ve polis akademisi hazırlık kurslarında sınavlara hazırlanan ve üniversiteyi kazanan öğrencilerle buluşan Bünyamin Çiftçi, şimdide geçtiğimiz eğitim ve öğretim döneminde belediye gençlik merkezinde üniversite sınavlarına hazırlanan ve Türkiye’nin değişik yerlerindeki üniversiteleri kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

Belediye Kültür Salonu’nda buluştuğu öğrencilere nasihatlerde bulunan Çiftçi, Çayırova’nın geleceği olarak gördükleri gençliğe güzel bir gelecek imkanı sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Hedeflerinin eğitimde ilçenin başarı çıtasını daha da yukarıya taşımak olduğunun altını çizen Çiftçi,” En büyük yatırım eğitime, geleceğe yapılan yatırımdır. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Öğrencileri tek tek dinleyen Başkan Çitçi, tebrik edip başarı dileklerini ilettiği gençlere her zaman kapılarının sonuna kadar açık olduğunu sözlerine ekledi.