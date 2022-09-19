Başkan Çiftçi, üniversiteli gençlere belediyenin çalışmalarını anlattı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye Gençlik Merkezinde sınavlara hazırlanan ve çeşitli üniversitelere yerleşen öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlik merkezinde geçtiğimiz eğitim döneminde yıl boyu sınavlara hazırlanan ve üniversiteyi kazanan gençleri tebrik eden ve eğitim hayatında başarılar dileyen Başkan Çiftçi, nasihatlerde bulundu. Üniversite hayatı, mesleki tecrübesi ve günlük yaşamından bahsettiği gençlerin sorularını da cevaplayan Çiftçi, eğitimin önemine değindiği konuşmasında eğitim alanında yapılan çalışmalara da değindi. Çiftçi, "Okuyarak, bilimle yaşayarak geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine kurabiliriz. Rabbime hamd olsun birçok alanda yeni teknolojileri üreten bir ülke haline geldik. Sizler inşallah bunun devamını getireceksiniz. Bizler 3 senedir Çayırova’mızda yeniliklere imza attık, bunu da inşallah devam ettireceğiz. Sizleri gerçekten çok önemsiyoruz" dedi.