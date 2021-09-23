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Başkan Çiftçi, esnafın taleplerini dinledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, görüş, öneri ve taleplerini dinlediği esnaflara hizmetlerle ilgili bilgiler veriyor.

KOCAELİ 23.09.2021, 16:30
Başkan Çiftçi, esnafın taleplerini dinledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, görüş, öneri ve taleplerini dinlediği esnaflara hizmetlerle ilgili bilgiler veriyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kahvaltıda buluştuğu esnafların istek ve talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Çiftçi, Özgürlük Mahallesi’nden bir grup esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ve Kenan Tuzcu’nun da hazır bulunduğu kahvaltıda esnaflarla sohbet eden Başkan Çiftçi, tek tek dinlediği esnaflarla uzun bir süre sohbet etti. Çayırova sevdası ile çıktıkları hizmet yolculuğunda 2,5 yılın geride kaldığını söyleyen Başkan Çiftçi, geçen süre içinde enerjilerinin büyük bir bölümünü ilçenin kronik sorunlarını çözmek için harcadıklarını kaydetti. İhalesi yapılan Çayırova Devlet Hastanesi’nde hafriyat çalışmasının hız kesmeden devam ettiğini ve iki ay içinde biteceğini anlatan Başkan Çiftçi, süreci yakından takip ettiğini ve hafriyattan sonra temelin atılacağını söyledi.

Çayırova’ya yeni bir kimlik kazandıracak kent meydanı projesine en kısa sürede start vereceklerini belirten Çiftçi, Çayırova’nın modern, yeşil alanı yoğun ve prestijli bir meydana kavuşacağını ifade etti. Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin kaba inşaatının tamamlandığını, Engelliler merkezi projesinin temelini attıklarını ve spor lisesinin protokolünü imzaladıklarını belirten Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi birlikte hayata geçirecekleri millet bahçesi projesi ile Çayırova’nın cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.

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