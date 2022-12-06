Başkan Çiftçi: "Engelliler Merkezi inşaatını 2-3 aya kadar bitiriyoruz"

"Engelsiz Sanat ve Edebiyat" konulu programa katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Engelliler Merkezi inşaatını 2-3 aya kadar bitiriyoruz, önümüzdeki sene de inşallah sizin hizmetinize sunacağız" dedi.

Çayırova Kaymakamlığı, Çayırova Belediyesi, Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile Kocaeli Beyaz Ay Derneği iş birliğinde "Engelsiz Sanat ve Edebiyat" konulu program gerçekleştirildi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, özel çocukların yaptığı resimlerden oluşan sergi, şarkı, şiir dinletisi ve çeşitli gösteriler yapıldı. Programın sunuculuğunu Çayırova Kent Konseyi Engelli Meclisi üyesi Elif Işık ve Türkiye’nin ilk otizmli radyo programcısı Muhammed Emirhan Güngör yaptı.

Programda konuşan Kocaeli Beyaz Ay Derneği Başkanı Furkan Uğur Eşitti, "Çayırova Belediyesi her alanda engellilerle ilgili lokomotif olma özelliğini sürdürüyor. Engelliler Merkezi inşaatı tamamlanma aşamasına gelmiş durumda. Çayırova’daki 9 mahallenin her birinden sporcu, sanatçı, ressam, doktor yetiştireceğiz. Çünkü engellilerin potansiyeli buna müsait. İmkan verildiğinde imkansızı isteyebiliyoruz" dedi.

"Engelliler Merkezi inşaatını 2-3 aya kadar bitiriyoruz"

Belediye bünyesinde kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün özel bireylere yönelik çalışmalar yaptığını ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova ilçemize özel belli başlı çalışmalar yapalım istedik ve Engelliler Merkezi inşaatına başladık. Engelliler Merkezi inşaatını 2-3 aya kadar bitiriyoruz, önümüzdeki sene de inşallah sizin hizmetinize sunacağız. Her birimiz engelli adayıyız" diye konuştu.