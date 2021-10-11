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Başkan Çiftçi, devlet hastanesinde yapılan çalışmaları inceledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Devlet Hastanesinde yapılan çalışmaları inceledi.

KOCAELİ 11.10.2021, 10:49
Başkan Çiftçi, devlet hastanesinde yapılan çalışmaları inceledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Devlet Hastanesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Hastane arazisinde devam eden hafriyat çalışmalarını yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Çiftçi, İSU tarafından devam eden içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları ile ilgili İSU Çayırova Şube Müdürü Erdal Gültekin’den bilgiler aldı.

Çayırova Devlet Hastanesinde yapılan çalışmaları heyecanla takip ettiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, "Çayırova’mızın en büyük ihtiyacı olan hastanemizde çalışmalar planlığı sekilde devam ediyor. Yaklaşık iki ay gibi bir süre içinde hafriyat çalışması tamamlanacak ve temel atılacak. 2023 yılında Çayırovamız hasretle beklediği hastaneye kavuşacak. Bir kez daha cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Kocaeli milletvekillerimize ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemize desteklerinden dolayı ilçem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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