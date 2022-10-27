Başkan Çiftçi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alıyoruz"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren engelli kardeşlerimizin sonuna kadar yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alıyoruz" dedi.

Çayırova Belediyesi ve Beyaz Ay Derneği Kocaeli Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği "Ön Yargıları Yıkıyoruz" paneli ve Bilal Göregen konseri belediye kültür salonunda gerçekleştirildi. Programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Kocaeli Beyazay Derneği Başkanı Furkan Eşitti ve Çayırova’da yaşayan engelli bireyler katıldı.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alıyoruz"

Bünyamin Çiftçi’nin programdaki konuşması engelli bireyler için işaret dili ile tercüme edildi. Başkan Çiftçi, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren engelli kardeşlerimizin sonuna kadar yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alıyoruz. Ülke yönetiminde göreve geldiği ilk günden itibaren engelli kardeşlerimizin önündeki engellerin kalkması adına birçok çalışmaya imza attı. Hamdolsun bizlerde yerelde bu çalışmaları yaparak birlikte yol yürütüyoruz" dedi.

"Ön yargıları el birliği ile aşacağız"

Kocaeli Beyaz Ay Derneği Başkanı Furkan Uğur Eşitti de engelsiz bireylerle ilgili düşüncelerden oluşan anket sonuçlarını paylaşarak, toplumda hala engelli bireylere karşı ön yargı olduğunu istatistiklerle anlattı. Ön yargıları el birliği ile aşacaklarını ifade eden Eşitti, Çayırova Belediyesi’nin engelli bireylerle ilgili çalışmalarının örnek olduğunu belirtti.

Panel sonrasında sanatçı Bilal Göregen konser verdi. Yüksek enerjisi ve geniş repertuarı ile sahne alan Göregen dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.