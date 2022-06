Başkan Çiftçi: "Çayırova’ya olan vefa borcumuzu hizmetle ödemek için canla başla çalışıyoruz"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova ile ilgili hayallerimizi gerçekleştirmek, şehre olan vefa borcumuzu hizmetle ödemek, halkımızın daha huzurlu ve mutlu bir kentte yaşaması için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Beraberindeki başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle sahayı gezen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Engelliler Merkezi, Akse Kitap Kahve, Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçeye kazandıran Kent Meydanı, Cumhuriyet Mahallesi Millet Bahçesi ve Turgut Özal Köprüsü’nde yapılan çalışmaları da yerinde gören Çiftçi, Çayırova’ya değer katacak yatırımların hızla ilerlediğini belirterek, projeleri an be an takip ettiğini ifade etti. Şehrin ihtiyacına göre planladıkları projelerin yükselmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Çiftçi, hazırlıkları tamamlayan ve ihale sürecinde olan projeleri de en kısa sürede başlamak için çalışmaların ara vermeden sürdüğünü kaydetti.

