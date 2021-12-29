Başkan Büyükgöz’den proje inceleme turu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar Kale Çevre Düzenleme Projesi ve Millet Bahçesi Projesinin çalışmalarını inceledi.

Gebze Belediyesi tarafından yapımına başlanan Eskihisar Kalesi Çevre Düzenlemesi Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan Büyükgöz, toplam 46 bin 800 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek olan Eskihisar Kale Çevre Düzenleme Projesi hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada; “Eskihisar’ın değerine değer, güzelliğine güzellik katacak kale çevresi düzenleme projesi hızla devam ediyor. Tamamlandığında Gebzeli hemşehrilerimizin kalenin eşsiz manzarası eşliğinde aileleriyle birlikte gelip vakit geçirebileceği bir alanı hizmete sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Eskihisar’ın ardından eski askeri kışla bölgesine giden Başkan Büyükgöz, yapımına başlanacak Millet Bahçesi bölgesinde incelemede bulundu. Toplam 600 bin metrekarelik alan üzerinde kamu binaları, eğitim kampusu, tematik bahçeler, spor alanları, açık hava gösteri alanı, ibadethane ve meydan yer alacak. Hazırlıkların sürdüğü Millet Bahçesi bölgesinde şantiye yetkililerinden bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Muharrem Poyrazoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Büyükgöz, İlçe Jandarma Komutanı Poyrazoğlu’na ve tüm Mehmetçiklere görevlerinde başarılar diledi.