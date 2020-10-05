Başkan Büyükgöz’den hafta sonu Beylikbağı turu

Beylikbağı Mahallesi’ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla hasbihal ederek, hizmetlere ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

Esnaf ve mahalle ziyaretlerini aksatmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, pazar günü Beylikbağı bölgesinde ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Büyükgöz ilk olarak, Gebze Belediyesi tarafından yapımına başlanan Sarıcami Meydan Düzenlemesi Projesi çalışmalarında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükgöz daha sonra Beylikbağı Parkı’na geçti. Açık havada zaman geçiren aileler ve çocuklarla sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ardından Hürriyet Mahallesi’ndeki Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Parkı’na geçti. Buradaki oyun gruplarında gönüllerince eğlenen, oyunlar oynayan çocuklarla sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Büyükgöz Hürriyet Mahallesi sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Başkan Zinnur Büyükgöz daha sonra Beylikbağı bölgesi sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi. Belediyenin çalışmaları ve projelerine ilişkin vatandaşları bilgilendiren Başkan Büyükgöz, Beylikbağı stadına da uğradı.