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Başkan Büyükgöz Yıldırım Beyazıt’ta bayrak törenine katıldı

GEBZE KAYMAKAMI MUSTAFA GÜLER VE GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ, TATLIKUYU’DA BULUNAN YILDIRIM BEYAZIT ORTAOKULU’NDA BAYRAK TÖRENİNE KATILDI.

KOCAELİ 09.11.2020, 12:07
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Başkan Büyükgöz Yıldırım Beyazıt’ta bayrak törenine katıldı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Tatlıkuyu’da bulunan Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’nda bayrak törenine katıldı.

Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, okul yöneticileri tarafından karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrencilerle birlikte sınıflara geçen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, çocuklarla bir süre dersler hakkında sohbet etti. Öğrencilere kolaylıklar ve derslerinde başarılar dileyen Başkan Büyükgöz, çocuklara boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasına geçen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, öğretmenlerle de bir süre sohbet etti.

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