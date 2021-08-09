Başkan Büyükgöz taburcu oldu

Fatih Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavisini tamamlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, taburcu oldu.

Covid-19 teşhisiyle Fatih Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz hafta tedavi altına alınan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, taburcu oldu. Bir haftalık müşahede ve tedavinin ardından hastaneden taburcu olan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Başhekimimizden, doktorlarımızdan tüm idari personelimizden ve sağlık çalışanlarımızdan gördüğümüz yakın ilgi ve alakaya ben sizlerin huzurunda sonsuz teşekkür ediyorum. Tedavinin hastane süreci tamamlanmış oldu. Bundan sonraki süreci inşallah bir hafta daha evde istirahat ederek geçireceğiz. Hamdolsun bütün değerlerimiz normale dönmüş durumda. Hastalık seyrini tamamlamış durumda. İnşallah önümüzdeki hafta ile beraber mesai hayatımıza başlayıp sizlerle bir arada olacağız. Ben bu süre içerisinde dualarını eksik etmeyen, arayıp soran, hal hatırımızı selamımızı eksik etmeyen tüm dostlarımızı hemşerilerimizi canı gönülden selamlıyor saygılar sunuyorum” dedi.

Başkan Büyükgöz’ü hastaneden Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İlyas Sarı, doktor ve sağlık çalışanları taburcu ederek uğurladı.