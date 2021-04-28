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Başkan Büyükgöz, sporcuları ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, serbest güreş stilinde 70 kiloda Türkiye 2’ncisi Mikail Topal ve serbest güreş stilinde 57 kiloda Türkiye 3’üncüsü olan Hacı Ramazan Konak’ı makamında ağırladı.

KOCAELİ 28.04.2021, 12:38
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Başkan Büyükgöz, sporcuları ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, serbest güreş stilinde 70 kiloda Türkiye 2’ncisi Mikail Topal ve serbest güreş stilinde 57 kiloda Türkiye 3’üncüsü olan Hacı Ramazan Konak’ı makamında ağırladı.

Şampiyon güreşçiler Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün konuğu oldu. Serbest güreş stilinde 70 kiloda Türkiye 2’ncisi Mikail Topal ve serbest güreş stilinde 57 kiloda Türkiye 3’üncüsü olan Hacı Ramazan Konak antrenörler Bahtiyar Ayaz ve Fatih Aker ile birlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’i makamında ziyaret etti.

"Her alanda bizi gururlandırıyorlar"

Genç sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükgöz, "Gençlerimiz her alanda bizleri gururlandırıyor. Dereceye girerek Milli Takım kampına seçilen şampiyon sporcularımızı canı yürekten kutluyorum. Katılacakları Avrupa şampiyonasında başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin, başarılarınız daim olsun inşallah" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz, hatıra fotoğrafının ardından genç şampiyonlara altın hediye etti.
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