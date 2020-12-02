banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Pandemi destek başvurularının bitiş tarihi açıklandı
Pandemi destek başvurularının bitiş tarihi açıklandı
İstiklal Caddesi’ne gidecekler dikkat! Girişlere sınırlama getirildi
İstiklal Caddesi’ne gidecekler dikkat! Girişlere sınırlama getirildi
Döviz kurları güne nasıl başladı
Döviz kurları güne nasıl başladı
"Polisi seviyorum" dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi

Başkan Büyükgöz sahada denetimlerini aksatmıyor

Günlük mesaisine sahadaki çalışmaları yerinde denetleyerek başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hizmetleri yakından takip ediyor.

KOCAELİ 02.12.2020, 14:01
1
Başkan Büyükgöz sahada denetimlerini aksatmıyor

Günlük mesaisine sahadaki çalışmaları yerinde denetleyerek başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hizmetleri yakından takip ediyor.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçenin farklı noktalarında başlatılan çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin Anibal Kavşağında sürdürdüğü yeni peyzaj ve ekim çalışmalarını denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Saha ekibiyle de sohbet eden Başkan Büyükgöz, belediye çalışanlarına kolaylıklar diledi. Sahadaki çalışmaları takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeliler’le de çalışmalara ilişkin sık sık istişarede bulunuyor.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu